"Не пей много энергетиков": оккупант похвастался жене, что они ограбили АЗС

Ограбления, мародерство и другие преступления – главные "атрибуты" россиян. Они хвастаются родным о совершенных преступлениях, а те, в свою очередь, вместо осуждения делают "заказ" на ворованные вещи.

Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российского оккупанта со своей пассией. Тема беседы привычна: россиянин кичится мародерствами, а его вторая половинка восторженно побуждает к очередным преступлениям.

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Ограбление АЗС

Оккупант рассказывает жене о том, что в Запорожье им удалось заехать на АЗС, где никого не было. В привычном для себя стиле российская голота начала все грабить. Особый восторг у солдата вызвала кража ящиков с энергетическими напитками, а также алкоголя.

Единственное, что в этой истории обеспокоило его собеседницу – вред энергетиков для его здоровья. Хотя шансы гибели оккупанта от пуль и снарядов украинских героев значительно выше, но эту информацию ей расскажут уже постфактум.

Рассказ оккупанта об ограблении АЗС: видео

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