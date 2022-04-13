Служба безпеки України перехопила чергову розмову російського окупанта із його пасією. Тема бесіди звична: росіянин хизується мародерствами, а його друга половинка захоплено спонукає до чергових злочинів.

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Пограбування АЗС

Окупант розповідає дружині про те, що на Запоріжжі їм вдалося заїхати на АЗС, де нікого не було. У звичному для себе стилі російські голодранці почала все грабувати. Особливий захват у солдата викликала крадіжка ящиків з енергетичними напоями, а також алкоголю.

Єдине, що в цій історії стурбувало його співрозмовницю, – шкідливість енергетиків для його здоров'я. Хоча шанси загибелі окупанта від куль та снарядів українських героїв значно вищі, але про цю інформацію їй розкажуть вже постфактум.

Розповідь окупанта про пограбування АЗС: відео

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