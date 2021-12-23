Не перекручивайте, – Кулеба объяснил указ Зеленского о внешней политике

Президент Украины 22 декабря издал указ о координации внешнеполитической деятельности государства. Резонансным в обществе стал его первый пункт.

В нем говорится о лицах, которым предоставляется исключительное право выражать официальную позицию государства Украина по внешнеполитическим вопросам. В перечне таких лиц только три – главы государства, правительства и МИД.

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Кулеба заверил, что указ Зеленского должен убрать "хаос и самодеятельность"

Глава Министерства иностранных дел Украины призвал не извращать указ президента о внешней политике. Как отметил Дмитрий Кулеба:

Это указ "о координирующей роли МИД во внешней политике".

А не "о том, кто что может комментировать".

Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях,

– подчеркнул министр иностранных дел.

И добавил, что в первом пункте документа говорится:

"Об официальной позиции государства".

И о том, что "на трех человек возложена ответственность" за официальные заявления от имени государства.

А комментировать в целом внешнюю политику "могут и будут разные люди".

И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса Президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реальности,

– подытожил Кулеба.

Также министр отметил возобновление режима прекращения огня, договоренность по которому достигли в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Кратко о резонансном указе Зеленского по внешней политике

На сайте главы государства 22 декабря опубликован президентский указ под номером 671/2021 "Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства". И сразу же первый пункт документа спровоцировал дискуссии в обществе.

Он определяет, что "с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера" могут выступать только три должностных лица:

Президент Украины.

Премьер-министр Украины

И министр иностранных дел Украины.

Как указано в документе, это сделали "в целях обеспечения единства внешнеполитического курса государства".

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указ Зеленского вызвал неоднозначные обсуждения из-за того, что он якобы указывает, кому и что следует комментировать. Поэтому в МИД объяснили, что на самом деле это не так.

Полный текст сообщения Дмитрия Кулебы в фейсбуке:

Не перекручуйте указ президента.

Спасибо всем за поздравление с Днем работника дипломатической службы Украины.

Это был важный год со многими достижениями. И это результат командной работы в интересах государства, украинских граждан и украинских экспортеров.

Важно, что именно в наш профессиональный праздник удалось добиться возобновления режима прекращения огня. Это важное достижение. Я поздравляю Андрея Ермака с этим результатом тяжелой работы. В последнее время ТКГ напоминала заезженную пластинку, и казалось, что никаких решений в ней достичь нереально. Но упорная работа и терпение Ермака и других участников этой работы позволили добиться результата.

И еще более важно, что сегодня Владимир Зеленский подписал указ о координирующей роли МИД во внешней политике. Это не указ о том, кто что может комментировать.

Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на троих лиц возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства.

Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса Президента или спикер МИД не могут давать комментарии – это искажение реальности.

Поэтому не поддавайтесь на хайп и хорошего вам вечера.