"Нельзя переходить грань": военный прокомментировал события в Петропавловской Борщаговке

Конфликт в Петропавловской Борщаговке в Киевской области действительно вызвал большой резонанс. Однако сейчас важно всем сделать паузу и разобраться, что там на самом деле произошло.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, государство уже проводит расследование того, что именно там произошло. Нужно дождаться результатов, чтобы оценить всю ситуацию.

Не стоит переходить черту

Как подчеркнул Мусиенко, уполномоченные структуры обязаны установить первопричины конфликта и дать действиям всех участников надлежащую правовую оценку.

Сейчас объявлены проверки и расследования. Нужно дождаться достоверных результатов, чтобы дать оценку всему тому, что происходило. Есть эмоциональная составляющая, но мы должны понимать, что перед нами стоит задача все же отражать агрессию, сохранить страну и защитить людей. В рамках этого действуют Силы обороны,

– отметил военный.

Военный прокомментировал инцидент в Петропавловской Борщаговке: смотрите видео 24 Канала

Часто возникает соблазн быстро дать оценку ситуации, полностью в ней не разобравшись. Однако важно избегать любых действий, которые могут ослабить систему управления или нанести ущерб обороноспособности Украины.

Главное при этом – не нарушать управляемость процессов, которые определяют именно обороноспособность государства. И не переходить границы, что приведет к ослаблению обороноспособности. Вот это ключевой момент,

– подытожил Мусиенко.

Добавим, что Государственное бюро расследований уже возбудило уголовное дело в связи с событиями в Петропавловской Борщаговке. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Журналисты уже выяснили, что за женщина устроила скандал в Киевской области. И к ней есть вопросы.