"Не можна переходити межу": військовий прокоментував події у Петропавлівській Борщагівці

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, держава вже проводить розслідування, що саме там відбулося. Потрібно дочекатися результатів, аби оцінити всю ситуацію.

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Не варто переходити межу

Як наголосив Мусієнко, уповноважені структури зобов'язані встановити першопричини конфлікту та надати діям усіх учасників належну правову оцінку.

Зараз оголошені перевірки та розслідування. Потрібно дочекатися достеменних результатів для того, щоб надати оцінку всьому тому, що відбувалося. Є емоційна складова, але ми повинні розуміти, що перед нами стоїть завдання все ж таки відбивати агресію, зберегти країну та захистити людей. У межах цього діють Сили оборони– зазначив військовий.

Військовий прокоментував інцидент у Петропавлівській Борщагівці: дивіться відео 24 Каналу

Часто є спокуса швидко дати оцінку ситуації, повністю в ній не розібравшись. Однак важливо уникати будь-яких дій, які можуть послабити систему управління чи зашкодити обороноздатності України.

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Головне при цьому – не порушувати керованість процесів, які визначають саме обороноздатність держави. І не переходити межі, що призведе до послаблення обороноздатності. Ось це ключове– підсумував Мусієнко.

Додамо, Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження через події в Петропавлівській Борщагівці. Йдеться про перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень. Журналісти вже з'ясували, що за жінка підняла скандал на Київщині. І до неї є питання.