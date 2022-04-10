Не первая смерть: на Днепропетровщине мужчина подорвался, взяв кассетный боеприпас россиян

В Днепропетровской области произошла трагедия. К сожалению, один мужчина стал жертвой кассетного боеприпаса.

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко обнародовал последние данные относительно "прилетов" в области по состоянию на 10 апреля 2022 года. Он подчеркнул, что ракетные обстрелы – это не единственная угроза.

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На Днепропетровщине подорвался мужчина

Согласно данным Валентина Резниченко, в воскресенье подорвался мужчина, который поднял кассетный боеприпас. Это произошло в Синельниковском районе. Сообщают, что это уже четвертая смерть в регионе.

Резниченко обратился к горожанам с призывом не брать в руки какие-либо подозрительные вещи и не нести их домой, подчеркнув, что это опасно. В то же время он советует обратиться к специалистам, которые помогут.

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