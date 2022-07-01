Не по-человечески и цинично, – у Шольца отреагировали на удар по Одесской области

Правительство Германии назвало военным преступлением и "решительно осудило" удар России по Одесской области, в результате которого погибли минимум 20 человек. В Берлине уверены, что оккупанты бьют по гражданским вполне сознательно.

В Германии отметили, что Россия, в частности, Путин и все причастные, должны понести ответственность за гибель украинцев.

Внимание Враг 3 ракетами ударил по 9-этажке и базам отдыха в Одесской области: все, что известно

Это еще раз жестоко показывает нам, что российский агрессор сознательно мирится с гибелью мирных жителей.

– заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

Он назвал действия российской стороны "бесчеловечными и циничными".

"Нападения на мирных жителей – это военное преступление. Президент России Владимир Путин и должны понести ответственность", – заявил Хебештрайт.

К слову, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель тоже не смог обойти вниманием циничность действий России. Он также подчеркнул, что русская армия уничтожает гражданское население.

Обстрел Одесской области: главное

Около 1:00 враг тремя ракетами попал в село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. По состоянию на вечер 1 июля количество погибших – 21, еще 39 – пострадали.

Ракеты Х-22 запустили из самолетов Ту из акватории Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сирены в области прозвучали почти одновременно со взрывом. Это из-за малого расстояния и высокой скорости ракет.

Смотрите в видео: циничная реакция Кремля на обстрел Одесской области