Не по-человечески и цинично, – у Шольца отреагировали на удар по Одесской области
Источник:DW
Правительство Германии назвало военным преступлением и "решительно осудило" удар России по Одесской области, в результате которого погибли минимум 20 человек. В Берлине уверены, что оккупанты бьют по гражданским вполне сознательно.
В Германии отметили, что Россия, в частности, Путин и все причастные, должны понести ответственность за гибель украинцев.
Внимание Враг 3 ракетами ударил по 9-этажке и базам отдыха в Одесской области: все, что известно
Это еще раз жестоко показывает нам, что российский агрессор сознательно мирится с гибелью мирных жителей.
– заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.
Он назвал действия российской стороны "бесчеловечными и циничными".
"Нападения на мирных жителей – это военное преступление. Президент России Владимир Путин и должны понести ответственность", – заявил Хебештрайт.
К слову, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель тоже не смог обойти вниманием циничность действий России. Он также подчеркнул, что русская армия уничтожает гражданское население.
Обстрел Одесской области: главное
- Около 1:00 враг тремя ракетами попал в село Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.
- Ракеты попали в многоэтажку и 2 базы отдыха. По состоянию на вечер 1 июля количество погибших – 21, еще 39 – пострадали.
- Ракеты Х-22 запустили из самолетов Ту из акватории Черного моря.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что сирены в области прозвучали почти одновременно со взрывом. Это из-за малого расстояния и высокой скорости ракет.
Смотрите в видео: циничная реакция Кремля на обстрел Одесской области