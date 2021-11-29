Госпогранслужба сообщила о задержании 25 ноября. Крупную табачную продукцию при ввозе замаскировали как торфяной субстрат.

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Пограничников предупредили о контрабанде

По сообщению пограничников, грузовик с запрещенным товаром задержали на пункте пропуска автомобильного сообщения "Выступовичи". Сообщают, что в грузовике было более 140 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Беларуси.

Предварительную информацию о возможном завозе в Украину сигарет предоставили оперативники 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов.

Обратите внимание! Беларусь, несмотря на запрет, остается одним из основных поставщиков контрабандных сигарет в Украину.

Спецоперацию "Полесье" с задержанием фуры от Госпогранслужбы проводили для того, чтобы Украина начала укреплять границы с Беларусью. Также важным фактором было недопущение миграционного кризиса.

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