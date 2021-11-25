Авария произошла на перекрестке улиц Федьковича и Шевченко в Ковеле. 73-летняя женщина выезжала на скутере со второстепенной дороги на главную и не пропустила бус, за рулем которого была 43-летняя местная жительница.

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Что грозит пенсионерке

Правоохранители открыли дело о нарушении правил дорожного движения или использовании транспорта лицами, которые им управляют.

Женщина на скутере выезжала со второстепенной дороги на главную / Фото Нацполиции

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет. Также могут лишить права управлять на срок от трех до пяти лет.

ДТП с пенсионерами