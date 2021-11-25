Аварія сталась на перехресті вулиць Федьковича та Шевченка у Ковелі. 73-річна жінка виїжджала скутером з другорядної дороги на головну і не пропустила бус, за кермом якого була 43-річна місцева жителька.

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Що загрожує пенсіонерці

Правоохоронці відкрили справу про порушення правил дорожнього руху або використання транспорту особами, які ним керують.



Жінка скутером виїжджала з другорядної дороги на головну / Фото Нацполіція

Санкція статті передбачає позбавлення волі до трьох років. Також можуть позбавити права керувати на термін від трьох до п'яти років.

ДТП з пенсіонерами