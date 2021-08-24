Не поделили медуз: в Бердянске подрались отдыхающие – эпическое видео
24 августа 2021 , 19:04Читати новину українською
Источник:фейсбук "Новости Бердянска"
На пляже в Бердянске Запорожской области, туристы подрались прямо в воде. Причиной конфликта стали медузы. Одни отдыхающие решили выбрасывать их из воды на берег, а другим это не понравилось.
Другие туристы снимали инцидент на видео. Они пытались пристыдить и успокоить участников конфликта.
Интересно В курортной Кирилловке туристам запретили выносить медуз на берег: с чем это связано
Драке предшествовала словесная перепалка
По словам очевидцев, после того, как одна группа отдыхающих начала выбрасывать медуз из воды на берег, у них возник конфликт с другими туристами. Словесная перепалка быстро переросла в драку.
Никакие слова со стороны не влияли на участников драки, однако потом их пыл утих.
В Бердянске туристы подрались прямо в воде из-за медуз: видео 18+
Медузы в Азовском море: последние новости
- Летом 2021 года медузы заполонили пляжи Азовского моря;
- Больше всего от нашествия морских животных пострадала Кирилловка в Запорожской области. Уже несколько недель туристы жалуются на то, что из-за медуз невозможно купаться, а также на пляжах появляется неприятный запах.
- Для борьбы с нашествием установили специальные сетки, однако и они не помогли.