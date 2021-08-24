Не поделили медуз: в Бердянске подрались отдыхающие – эпическое видео

На пляже в Бердянске Запорожской области, туристы подрались прямо в воде. Причиной конфликта стали медузы. Одни отдыхающие решили выбрасывать их из воды на берег, а другим это не понравилось.

Другие туристы снимали инцидент на видео. Они пытались пристыдить и успокоить участников конфликта.

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Драке предшествовала словесная перепалка

По словам очевидцев, после того, как одна группа отдыхающих начала выбрасывать медуз из воды на берег, у них возник конфликт с другими туристами. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Никакие слова со стороны не влияли на участников драки, однако потом их пыл утих.

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