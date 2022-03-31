Чтобы попасть в офис Президента, нужно пройти строгий контроль. На это обратили внимание журналисты, которые брали интервью у Андрея Ермака, сообщает 24 канал.

К теме Зеленский стал лидером свободного мира, – Ермак

Зеленский и Ермак не покидают ОП с начала полномасштабного российского вторжения

Глава ОП отметил, что все принятые меры должны уберечь прежде всего Владимира Зеленского. Ведь российские оккупанты уже совершили несколько покушений на жизнь президента Украины .

Президент сегодня является символом сопротивления украинцев, символом борьбы украинцев. Он находится здесь с самого начала,

– подчеркнул Ермак.

Несмотря на то, что многие мировые лидеры рекомендовали Зеленскому покинуть территорию Украины еще в первые дни полномасштабной войны, он отказался это сделать и остался в Киеве.

О первых ракетных обстрелах и столкновениях на границе я получил информацию практически сразу. Через 40 минут я был в Офисе. Когда приехал, президент уже был на месте. После этого все эти дни мы не покидаем ОП,

– подытожил Андрей Ермак.

Он отметил, что это не героизм со стороны представителей украинской власти. Они просто делают то, что должно. Настоящими героями являются воины ВСУ, отстаивающие нашу независимость и государственность на фронте.