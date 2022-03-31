Щоб потрапити в Офіс Президента, потрібно пройти суворий контроль. На це звернули уваги журналісти, які брали інтерв'ю в Андрія Єрмака, повідомляє 24 канал.

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Зеленський та Єрмак не покидають ОП з початку повномасштабного російського вторгнення

Глава ОП зазначив, що всі вжиті заходи повинні вберегти передусім Володимира Зеленського. Адже російські окупанти вже здійснили кілька замахів на життя президента України.

Президент сьогодні є символом супротиву українців, символом боротьби українців. Він перебуває тут з самого початку,

– підкреслив Єрмак.

Попри те, що чимало світових лідерів рекомендували Зеленському покинути територію України ще в перші дні повномасштабної війни, він відмовився це зробити та залишився у Києві.

Про перші ракетні обстріли та зіткнення на кордоні я отримав інформацію практично відразу. За 40 хвилин я був в Офісі. Коли приїхав, президент уже був на місці. Після цього всі ці дні ми не покидаємо ОП,

– підсумував Андрій Єрмак.

Він зазначив, що це не є героїзмом із боку представників української влади. Вони просто роблять те, що повинні. Справжніми героями є воїни ЗСУ, які відстоюють нашу незалежність та державність на фронту.

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