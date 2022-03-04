Не получаются мультики у оккупанта: в Херсоне местные мешают снимать пропагандистские ролики
4 марта 2022 , 18:48Читати новину українською
В Херсоне оккупанты пытаются отснять по своему сценарию войну России с Украиной. Однако у них не получается, поскольку местные жители требуют от них убираться домой.
Местные опубликовали видео, как мешают оккупантам снимать свои пропагандистские ролики. Таким образом, в Херсонской области российские оккупанты пытаются разными методами деморализовать общество.
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Ранее оккупанты пытались распространить очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул страну.
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