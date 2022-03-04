Не получаются мультики у оккупанта: в Херсоне местные мешают снимать пропагандистские ролики

4 марта 2022 , 18:48
Читати новину українською

В Херсоне оккупанты пытаются отснять по своему сценарию войну России с Украиной. Однако у них не получается, поскольку местные жители требуют от них убираться домой.

Местные опубликовали видео, как мешают оккупантам снимать свои пропагандистские ролики. Таким образом, в Херсонской области российские оккупанты пытаются разными методами деморализовать общество.

Внимание В сети шутят о подлинном происхождении русского символа войны Z

 

Ранее оккупанты пытались распространить очередной фейк о том, что президент Владимир Зеленский покинул страну.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Автор: Анастасія Лукашевська