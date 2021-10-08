Не понимаю состава преступления, – Волошин попытался оправдать Медведчука

За Виктора Медведчука, которому 8 октября объявили о подозрении в госизмене, вступился нардеп из ОПЗЖ Олег Волошин. Он отметил, что не понимает состава преступления в действиях кума Путина.

Как заявил нардеп Волошин, Медведчук в 2015 году "спас Украину от холода".

Важно Медведчук завладел предприятиями на оккупированном Донбассе через бизнесмена Кузяру, – Венедиктова

Волошин не видит состава преступления

Нардеп заявил, что в 2014 году все шахты и заводы на временно оккупированных территориях находились в собственности Украины. Террористическими псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР" Верховная Рада официально признала уже в январе 2015 года.

С юридической точки зрения вы можете называть их как угодно: сепаратистами, боевиками. Но любое взаимодействие с этими структурами в 2014 году не могло быть (преступным – 24 канал),

– отметил Волошин.

То, что Украина закупала уголь с оккупированных территорий, нардеп от ОПЗЖ назвал экономическими связями между одними регионами и другими.

На вопрос Савика Шустера о том, считает ли Волошин, что Медведчук спас Украину от холодной зимы, нардеп не ответил. В то же время он подытожил:

Я не могу понять состава преступления. Все это нужно расследовать и анализировать.

А вот генпрокурор Ирина Венедиктова спросила, можно ли делать бизнес на костях. Она также подчеркнула, что отдельные украинские политики в разгар войны играли на стороне России и пренебрегали интересами Украины.

В чем обвиняют Медведчука

8 октября Медведчуку сообщили подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, после оккупации Донбасса Россия решила сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

Именно при посредничестве Медведчука и состоялся заговор с украинскими чиновниками, которые создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. Впоследствии, как считает следствие, при содействии кума Путина организовали незаконные схемы для поставок угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.