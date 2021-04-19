Православная церковь Украины обратилась к украинцам на фоне обострения на Донбассе и напряжения у украинских границ. Подчеркнули, что цель скопления войск – запугивание Кремлем украинского общества.

Кремль давит на Украину и союзников, чтобы достичь собственных интересов. ПЦУ призвали Россию остановиться, "пока еще не пришло окончательное наказание за невинно пролитую кровь".

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Обращение ПЦУ

Церковь предостерегла российских наемников не участвовать в преступлениях их начальников.

Мы не боимся!.. Мы не нуждаемся и не хотим чужого, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь – с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова накинуть на нашу шею имперское иго, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!

– говорится в обращении.

Отметили, что Кремль должен остановиться и покаяться, а главное – прекратить войну и обеспечить мир. Украинцев призвали молиться для мира, а также поблагодарили союзников за поддержку.

"Дорогие братья и сестры! Молимся в дни испытаний и просим у Господа во время богослужений в храмах и в домашней молитве для защиты Украины", – отметили в ПЦУ.

Что происходит возле украинских границ

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границам с Украиной.

В Минобороны предупредили, что количество российских военных вскоре может достичь 110 тысяч человек.

Однако в Кремле уверяют якобы стягивают технику только для военных учений.



Российские войска у границы / Инфографика 24 канала