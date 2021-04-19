Не дозволимо накинути на шию імперське ярмо, – звернення ПЦУ на тлі напруги біля кордону
Православна церква України звернулась до українців на тлі загострення на Донбасі та напруги біля українських кордонів. Наголосили, що мета скупчення військ – залякування Кремлем українського суспільства.
Джерело:ПЦУ
Кремль тисне на Україну та союзників, аби досягнути власних інтересів. ПЦУ закликали Росію зупинитись, "доки ще не прийшло остаточне покарання за невинно пролиту кров".
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Звернення ПЦУ
Церква застерегла російських найманців не брати участь у злочинах їхніх начальників.
Ми не боїмося!..Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!
– мовиться у зверненні.
Наголосили, що Кремль має зупинитись та покаятись, а головне – припинити війну та забезпечити мир. Українців закликали молитись для миру, а також подякували союзникам за підтримку.
"Дорогі брати і сестри! Молімося в дні випробувань і просімо у Господа за богослужіннями у храмах та у домашній молитві захисту для України", – зауважили в ПЦУ.
Що відбувається біля українських кордонів
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордонів з Україною.
- У Міноборони попередили, що кількість російських військових невдовзі може сягнути 110 тисяч осіб.
- Однак у Кремлі запевняють нібито стягують техніку лише для військових навчань.
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