Православна церква України звернулась до українців на тлі загострення на Донбасі та напруги біля українських кордонів. Наголосили, що мета скупчення військ – залякування Кремлем українського суспільства.

Кремль тисне на Україну та союзників, аби досягнути власних інтересів. ПЦУ закликали Росію зупинитись, "доки ще не прийшло остаточне покарання за невинно пролиту кров".

Читайте також Українська Церква – з українським народом

Звернення ПЦУ

Церква застерегла російських найманців не брати участь у злочинах їхніх начальників.

Ми не боїмося!..Ми не потребуємо і не прагнемо чужого, український народ бажає жити у мирі та порозумінні з усіма, в першу чергу – з нашими історичними сусідами. Але ми не дозволимо знову накинути на нашу шию імперське ярмо, від якого український народ звільнився три десятиліття тому!

– мовиться у зверненні.

Наголосили, що Кремль має зупинитись та покаятись, а головне – припинити війну та забезпечити мир. Українців закликали молитись для миру, а також подякували союзникам за підтримку.

"Дорогі брати і сестри! Молімося в дні випробувань і просімо у Господа за богослужіннями у храмах та у домашній молитві захисту для України", – зауважили в ПЦУ.

Що відбувається біля українських кордонів

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордонів з Україною.

У Міноборони попередили, що кількість російських військових невдовзі може сягнути 110 тисяч осіб.

Однак у Кремлі запевняють нібито стягують техніку лише для військових навчань.



Російські війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу