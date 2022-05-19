Не предлагайте прекращение огня, это невозможно без вывода войск России, – Подоляк партнерам
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Прекращение огня в Украине невозможно, пока российские войска стоят на нашей земле.
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в своем твиттере.
Важно Россия увольняет высших командиров из-за провалов в Украине: подробности от британской разведки
Подоляк подчеркнул, что украинцев не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет.
Не предлагайте нам прекращения огня – это невозможно без тотального вывода войск России. Пока Россия не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги,
– подчеркнул советник главы ОП.
В Офисе Президента неоднократно подчеркивали, что украинские войска хотят отбросить оккупантов не только на территорию, с которой они начинали свою "спецоперацию", а дальше. И это для Украины принципиальный теперь вопрос.
Какой стратегии должна придерживаться Европа
По его мнению, единственный сценарий, по которому должна идти Европа и Украина, – это сценарий "железного занавеса".
"Чтобы Россия была очень и очень далеко от человеческой цивилизации. Не географически, а, по крайней мере, за какими – то границами", – сказал советник главы ОП.
В этом контексте он подчеркнул важность усилении санкционного давления на Россию.
Украина не уступит свои территории
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ранее констатировал, что сейчас происходит полноценная, крупномасштабная европейская война. И если кто-то еще этого в мире не понимает, то это не проблема Украины. И Россия не сможет остановить войну в таком виде, как ей бы хотелось.
Что касается отдать что-то для того, чтобы господин Путин, или любой другой политик в российском руководстве, сохранил лицо, – это невозможно, это не предмет торга. Война не закончится, если мы что-то там отдадим. Это не приемлемо для Украины. И Президент Украины Владимир Путин об этом неоднократно говорил. И это не воспримет украинское общество,
– подчеркнул советник.
Он подчеркнул, что украинцы заплатили огромную цену не для того чтобы что-то отдать. А очередной "Минск" – это отложенная война, еще более разрушительная, например, через год или через два. К тому же предложения прекращения огня без отвода российских войск являются неприемлемыми. Россияне только этого и хотят, поэтому это нельзя воспринимать как часть переговорного процесса, потому что Украине такое перемирие не нужно.
Путину не дадут провести мобилизацию: смотрите видео