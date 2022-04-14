Не представляю, что будет в Мариуполе и Харькове – прокурор МУС Хан о военных преступлениях РФ

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан уже во второй раз прибыл в Украину и побывал в Буче. Хан убежден: на украинской территории Россия совершает военные преступления.

Прокурор подчеркнул, что задача МУС – собрать все доказательства и проверит их подлинность. Об этом Хан сообщил во время пресс-конференции в столице.

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Эти преступления могут подпадать под юрисдикцию МУС

Мы должны проверить все доказательства. У нас есть все основания полагать, что в Украине были совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда,

– сказал Хан.

Прокурор посетил Бучу и Бородянку – города Киевщины, где совершали зверства оккупанты. Хан увидел всю разрушенную инфраструктуру городов. После этого он говорит, что даже не представляет масштаба того, что может увидеть в Харькове и Мариуполе.

Военные преступления в Украине – не фейк, – Хан

Военные преступления в Украине не фейк и мы будем привлекать к ответственности виновных,

– добавил Карим Хан.

От Международного уголовного суда было направлено три обращения к России – с призывом участвовать в расследовании преступлений. Никакого ответа не последовало, однако в МУС говорят, что попытаются достучаться в Москву.