Не пренебрегайте извещениями о воздушной тревоге, – Арестович о частых ракетных обстрелах России

Алексей Арестович призвал ответственно относиться к уведомлениям о воздушной тревоге. По его словам, враг бьет ракетами по всей территории Украины.

Советник главы Офиса Президента отметил, что "не нужно бояться сирен, но нужно относиться к ним уважительно". Об этом он сообщил на брифинге в понедельник, 25 апреля, пишет 24 канал.

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Противник наносит ракетные удары по всей территории Украины. Звучит воздушная тревога часто, и я еще раз призываю не пренебрегать уведомлениями об угрозе. Как мы видели по Одессе и многим другим городам, враг часто вещает, что атака идет на военные объекты и постоянно попадает по гражданским,

– сказал Алексей Арестович.

Он также добавил: "Если вы не можете спрятаться в укрытии, то по крайней мере, выполняйте правило двух стен".

Брифинг Алексея Арестовича: смотрите видео