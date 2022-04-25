Радник глави Офісу Президента зазначив, що "не потрібно боятися сирен, але треба ставитися до них із повагою". Про це він повідомив під час брифінгу в понеділок, 25 квітня, пише 24 канал.

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Противник завдає ракетних ударів по всій території України. Звучить повітряна тривога часто і я ще раз закликаю не легковажити сповіщеннями про загрозу. Як ми бачили по Одесі та багатьох інших містах, ворог часто проголошує, що атака йде на воєнні об'єкти та постійно потрапляє по цивільних,

– сказав Олексій Арестович.

Він також додав: "Якщо ви не можете сховатися в укриття, то принаймні виконуйте правило двох стін".

Брифінг Олексія Арестовича: дивіться відео