"Не препятствуйте российским военным": оккупанты разбрасывают агитационные листовки в Чернигове

В Чернигове оккупанты разбрасывают агитационные листовки, в которых призывают горожан не препятствовать российским военным. Также там отметили, что Россия может предоставить черниговцам временное жилье.

Об этом сообщил первый заместитель Департамента патрульной полиции в Чернигове Алексей Белошицкий.

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Мужчина опубликовал фото этих листовок. В них, в частности, отмечается, что якобы "не украинцы это начали, но они могут это остановить".

Для этого в листовках содержатся призывы не препятствовать и не мешать российским военным, тогда все закончится быстрее.

Агитационные листовки россиян / Фото Алексея Билошицкого

Там также отмечается, что российский солдат якобы не воюет с мирным населением. Что "Украина принадлежит народу, а не предательской власти".

Чернигов. Сегодня. Фашистская русня разбрасывает листовки, пытаясь уменьшить сопротивление украинцев. Такие же листовки фашисты разбросали в 42. Все по методичке. Что следующее? Концлагеря? Газовые камеры?,

– написал Белошицкий.

Правоохранитель добавил, что эти бумажки украинцы наклеят на коктейли Молотова, которыми будут жечь оккупантов.

Агитационные листовки россиян / Фото Алексея Билошицкого

Отметим, что такими действиями враг хочет посеять панику среди украинского населения. Не ведитесь на пустые слова россиян, читайте украинские официальные источники и верьте Вооруженным Силам Украины.

К слову, украинские защитники продолжают вести оборонительную операцию. Военные удерживают Чернигов и сдерживают продвижение россиян в сторону Киева.

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