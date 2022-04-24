Не придется ли извиняться внукам, – Подоляк о циничном сообщении экс-мера Дюссельдорфа

Михаил Подоляк резко ответил на сообщение бывшего мэра Дюссельдорфа Томаса Гейзеля. Последний поставил под вопрос правдивость новостей из Украины.

Советник главы Офиса Президента осудил Гейзеля за пророссийскую политику и предложил ему пообщайся с потерявшими родных украинцами.

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Как сказал Подоляк, экс-мэр Дюссельдорфа Томас Гейзель подверг сомнению военные преступления России и спрашивает, можно ли доверять новостям из Украины.

Думаю, господин Гейзель может приехать и задать вопрос мужчине, потерявшему семью в Одессе, родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя,

– заявил Подоляк.

В качестве доказательства он прикрепил фото убитой одесситки Валерии Глодан и ее 3-месячной дочери.



Валерия Глодан с маленькой дочкой / Фото с твиттера Михаила Подоляка

Он также обвинил немецкого политика в сотрудничестве с агрессором и призвал не делать заявления, за которые потом придется извиняться.

"Удобно, видимо, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно, когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам стоит подумать, не придется ли извиняться за них их внукам", – добавил советник главы ОПУ.

Обратим внимание, что Россия цинично обстреливает объекты гражданской инфраструктуры и убивает украинцев. Ювенальные прокуроры засвидетельствовали, что в результате полномасштабного вооруженного вторжения России на территорию Украины пострадали более 595 детей. Официальное количество жертв среди детей за последние два дня составляет 208.

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