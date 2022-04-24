Не придется ли извиняться внукам, – Подоляк о циничном сообщении экс-мера Дюссельдорфа
Источник:твиттер Михаила Подоляка
Михаил Подоляк резко ответил на сообщение бывшего мэра Дюссельдорфа Томаса Гейзеля. Последний поставил под вопрос правдивость новостей из Украины.
Советник главы Офиса Президента осудил Гейзеля за пророссийскую политику и предложил ему пообщайся с потерявшими родных украинцами.
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Как сказал Подоляк, экс-мэр Дюссельдорфа Томас Гейзель подверг сомнению военные преступления России и спрашивает, можно ли доверять новостям из Украины.
Думаю, господин Гейзель может приехать и задать вопрос мужчине, потерявшему семью в Одессе, родителям изнасилованной девочки из Бучи или беженцам из Мариуполя,
– заявил Подоляк.
В качестве доказательства он прикрепил фото убитой одесситки Валерии Глодан и ее 3-месячной дочери.
Валерия Глодан с маленькой дочкой / Фото с твиттера Михаила Подоляка
Он также обвинил немецкого политика в сотрудничестве с агрессором и призвал не делать заявления, за которые потом придется извиняться.
"Удобно, видимо, закрыть глаза и делать вид, что ничего не происходит. Изолироваться от новостей в уютном пузыре. Особенно, когда российские деньги долго грели карман. Думаю, отдельным политикам стоит подумать, не придется ли извиняться за них их внукам", – добавил советник главы ОПУ.
Обратим внимание, что Россия цинично обстреливает объекты гражданской инфраструктуры и убивает украинцев. Ювенальные прокуроры засвидетельствовали, что в результате полномасштабного вооруженного вторжения России на территорию Украины пострадали более 595 детей. Официальное количество жертв среди детей за последние два дня составляет 208.
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