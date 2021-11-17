Не просился и не буду просить, – Ахметов рассказал о встречах с Зеленским

Олигарх Ринат Ахметов заявил, что не просился на встречу с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, проситься и не планирует.

Журналисты спросили, какие отношения есть у Ахметова с президентом Владимиром Зеленским и его командой.

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Что касается встреч с президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное – чтобы Украина была успешной... Это гораздо важнее встречи с президентом,

– сказал Ахметов.

Есть ли конфликт между Зеленским и Ахметовым

Ранее СМИ писали, что отношения между властью Зеленского и Ахметовым усложнились из-за закона об олигархах и борьбы с монопольным положением его компаний на рынках.

Политолог Игорь Петренко тоже склонялся к мнению, что напряженность отношений между Ахметовым и Зеленским существует. По словам Петренко, о ее наличии свидетельствует изменение риторики на определенных телеканалах, которые могут быть причастными к Ахметову.

Однако политолог отметил, что власть имеет рычаги влияния на олигарха: есть СНБО, правоохранительные органы и другие инстанции.

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