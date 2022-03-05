Не просто блокировка: украинцев просят присылать фейки российскому телеграм-боту

Россия продолжает атаковать Украину не только на фронте. В частности, враг работает и в интернете, создавая разнообразные телеграмы, которые уже просят не просто блокировать.

В частности, появился новый вражеский бот под названием @RSOTM_Z_BOT. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Бот предлагает военным "сливать" информацию

Как рассказали специалисты, в телеграм-боте собирают информацию о Вооруженных силах Украины. Более того, предлагают украинцам и даже самим военным сообщать важную стратегическую информацию.

Речь идет о том, что враг собирает данные о численности и размещении военных и техники. Мол, если поделиться похожей информацией, то все на правах анонимности.

Центр противодействия дезинформации призвали не просто блокировать телеграм-бота, а специально посылать туда ложную информацию, обманув таким образом оккупанта.

Обращаемся ко всем украинцам с просьбой забрасывать бота фейками. Не дадим отслеживать наших парней!

– подчеркнули они.

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