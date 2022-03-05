Зокрема, з'явився новий ворожий бот під ніком @RSOTM_Z_BOT. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
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Бот пропонує військовим "зливати" інформацію
Як розповіли спеціалісти, у телеграм-боті збирають інформацію про Збройні сили України. Ба більше, пропонують українцям та навіть самим військовим повідомляти важливу стратегічну інформацію.
Мовиться про те, що ворог збирає дані про чисельність і розміщення військових та техніки. Мовляв, якщо поділитись подібною інформацією, то все на правах анонімності.
Центр протидії дезінформації закликали не просто блокувати телеграм-бота, а спеціально надсилати туди неправдиву інформацію, обманувши у такий спосіб окупанта.
Звертаємося до усіх українців із проханням закидати бота фейками. Не дамо відстежувати наших хлопців!
– наголосили вони.
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