Не просто обещания, – Зеленский призвал как можно скорее предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Выступая на Международной донорской конференции высокого уровня в поддержку Украины Владимир Зеленский отметил быстрое получение Украиной статуса кандидата в ЕС.

Зеленский отметил, что обретение статуса кандидата должно состояться по специальной сокращенной процедуре и именно сейчас, во время войны, передает 24 канал.

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Нужно быстрое движение Украины в Европейский Союз через статуса кандидата. Эта война России против Украины планировалась как прелюдия к удару по объединенной Европе. Большее объединение – это мощный ответ,

– сказал глава государства.

Не обещаниями, а практическими шагами

В своем выступлении Зеленский сказал, что членство Украины в ЕС должно быть абсолютной реальностью, а не просто обещаниями или перспективой.

Я знаю, что мы готовы к этим шагам. И вы тоже это знаете. И уверен, что большинство из вас, европейских лидеров, тоже к этому готовы,

– подчеркнул Зеленский.

В Варшаве состоялась Международная донорская конференция высокого уровня, посвященная сбору средств для Украины на фоне российского вторжения. Конференция инициирована Польшей и Швецией при поддержке Европейского Союза.

О чем еще говорил Владимир Зеленский

Во время выступления глава государства акцентировал внимание не только на получении Украиной статуса кандидата в ЕС.

Он сказал, что после десяти недель полномасштабной войны России против Украины, эта встреча доказывает, что Украина, Европа и весь свободный мир сейчас на пути к общей победе.

Наше государство сохраняет полную функциональность. Наш континент объединен. Миллионы и миллионы людей в мире поддерживают нас ради того, чтобы тирания проиграла,

– подчеркнул Президент Украины.

Свобода обязательно победит

По словам Зеленского, несмотря на то, что ВСУ на фронте героически и храбро защищают свободу, но на то, чем завершится война, влияют и многие другие факторы.

Речь идет об экономике, финансовой и гуманитарной поддержке, способности обеспечить нормальную жизнь и восстановление того, что разрушил враг.

"Именно так свобода выиграет. Именно поэтому эта конференция важна для всех в Европе. И стратегически важна, и тактически", – добавил глава государства.

Зеленский отметил важность финансового ресурса для того, чтобы украинцы были обеспечены всем необходимым, пока война еще продолжается. Также он рассказал и о масштабном Плане восстановления Украины. Но для этого нашему государству необходим стратегический международный план поддержки, который станет современным аналогом исторического Плана Маршалла.

Он отметил, что все инвестиции в восстановление – деньги, технологии, специалисты и возможности для роста, будут одновременно инвестициями в стабильность всего центра и востока Европы.

Восстановление Украины должно стать таким же историческим примером для нашего времени и будущего, каким в свое время стало восстановление европейских стран после Второй мировой войны,

– заметил Зеленский.

Глава государства выразил благодарность всем участникам конференции, которые поддерживают Украину в этой войне и вместе выступают за свободную и демократическую жизнь для миллионов людей во всем мире.

Смотрите выступление Зеленского на донорской конференции в поддержку Украины в Варшаве: видео