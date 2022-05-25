Не пушечное мясо: боевики на Донбассе неожиданно взбунтовались и не хотят воевать

Приспешники российских оккупантов на захваченном Донбассе решили устроить бунт. И отказываются от дальнейшей войны.

В сети опубликовали видеообращение коллаборантов из Донецкой области, воюющих на стороне российских захватчиков в войне против Украины. Там они выражают свои претензии к своему российскому руководству.

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Оказалось, что коллаборанты из Донецкой области не хотят сражаться на стороне россиян против Украины в Луганской области. Но не потому, что им приходится противостоять украинцам. Их больше волнует, что это другая так называемая "республика" – они ведь из "ДНР", а их отправляют воевать в "ЛНР". При этом они там будут не как отдельное подразделение, а "добровольно влиться в состав "казачьих" формирований".

Фактически они должны восполнить пробелы по количеству военных, которых планируют бросить против украинцев в Луганской области. Именно там сейчас российские оккупанты сосредоточили свое внимание на захвате Северодонецка и Лисичанская с последующим выходом в админграницы Луганской и Донецкой областей. Ведь из-за нехватки живой силы на этом направлении, враг не может активно идти вперед. Там сейчас продолжаются затяжные бои.

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Также мужчина на видео рассказывает, что всех их призвали в ряды коллаборантов незаконно – без соответствующей медицинской комиссии. Поэтому многие из тех, кто попал на фронт, там не должны быть именно из-за состояния здоровья. Также им не провели обучение, и автоматы некоторые из них первый раз в жизни увидели уже на месте. Ни у одного из них не было никого военного опыта.

Стоит отметить, что российские оккупанты бросили этих "мобилизованных" на одно из самых горячих направлений – захват Мариуполя. Там они пробыли три месяца.

"Нас бросили на передовую в первые ряды. Три месяца мы жили как бомжи с автоматами. И нас теперь снова пытаются бросить в мясорубку", – заявил коллаборант.

По его словам, там 204 человека, которых и пытаются перебросить в Луганскую область. Он опасается, что их туда отправляют как "пушечное мясо".

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