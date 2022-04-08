Не Путин убивал людей в Буче, – посол объяснил, почему каждый россиянин враг для украинца

Андрей Мельник заявил, что все россияне – это враги Украины. Путин ведь ведет войну руками конкретных людей из разных регионов страны-агрессора.

Об этом посол нашего государства в Германии сообщил в интервью газете Frankfurter Algemeine Zeitung, перевод которого опубликовала его супруга Светлана.

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Пока не время отличать плохих россиян от хороших россиян. Потому что Россия воюет с Украиной. Не Путин убивал людей в Буче. Это были конкретные люди из разных регионов России,

– отметил дипломат.

Он также рассказал, что у украинских правоохранителей тысячи записей телефонных звонков в РФ от российских военных, совершающих преступления в Украине.

"Россия для нас – враждебное государство. Все россияне для Украины враги. Эту войну ведут россияне – кого-то посылают, кто-то по собственному желанию, с убеждением, что они хотят уничтожить Украину", – подчеркнул Андрей Мельник.

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