Про це посол нашої держави у Німеччині повідомив в інтерв'ю газеті Frankfurter Algemeine Zeitung, переклад якого опублікувала його дружина Світлана.

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Наразі не час розрізняти поганих росіян від добрих росіян. Тому що Росія воює з Україною. Не Путін вбивав людей у Бучі. Це були конкретні люди з різних регіонів Росії,

– зазначив дипломат.

Він також розповів, що українські правоохоронці мають тисячі записів телефонних дзвінків у РФ від російських військових, які скоюють злочини в Україні.

"Росія для нас – ворожа держава. Всі росіяни для України вороги. Цю війну ведуть росіяни – когось посилають, хтось за власним бажанням, із переконанням, що вони хочуть знищити Україну", – наголосив Андрій Мельник.

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