До списку входять багато публічних і дуже відомих людей. Про формування реєстру повідомив 7 квітня секретар РНБО Олексій Данілов.
Зауважте Зеленський повернув закон про колаборантів у Раду зі своїми правками
"Багато дивовижних людей"
Наразі точну дату публікації списку не оголосили. Проте у повідомленні зазначили, що це трапиться найближчим часом.
Там буде дуже багато дивовижних людей, які до 24 лютого виступали на всіх телеканалах. Вони були завсідниками та навіть ведучими деяких програм і на наших каналах кричали про нашу державу, свободу слова,
– пообіцяв Данілов.
Він не сказав і кількість ймовірних колаборантів. Але додав – оприлюднення потрібне, щоб усі бачили їхні прізвища, імена, по батькові.
Нещодавно – СБУ затримала агентів Росії та колаборанта: дивіться відео