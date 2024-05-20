Что делать военнообязанным, которые не могут воспользоваться сервисом "Резерв+"

Если военнообязанным украинцам не удалось обновить данные в приложении "Резерв+", они могут обратиться в сервисный центр приложения.

Об этом сообщил Дмитрий Лазуткин – спикер Минобороны Украины в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. По его словам, перегрузки действительно были. В то же время это предсказуемо, ведь за короткий промежуток времени в приложении пытались зарегистрироваться полутора миллиона человек.

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"Давайте не забывать, что перегрузка имела место, и надо признавать этот факт. Многие решили попробовать, как это работает. В том числе и многие действующие военнослужащие", – отметил спикер.

Поэтому военные уже успели предоставить фидбек по работе сервиса. Так, как уточнил Лазуткин, есть отзывы сержантов или офицеров, которые отображаются как в розыске или просто не могут обновить данные.

Что делать, если указаны некорректные данные

"Это технические моменты, которые можно решить: надо обратиться к своему ТЦК или ЦПАУ. Нужно понимать, что в сервис подтягивается информация из реестра "Оберег", куда вносили информацию работники ТЦК и ЦПАУ с бумажных карточек, от руки. Поэтому человеческий фактор здесь присутствует", – сказал представитель Минобороны.

Он отметил, что эти вопросы будут решаться. Более того, не стоит волноваться, если после обновления данных у вас появляется другой статус. В таком случае следует обратиться в ТЦК и СП или в сервисный центр.

Электронный документ военнообязанного

Кроме того, в Минобороны работают над внедрением электронного документа военнообязанного. Это актуально, поскольку военно-учетные документы должны с собой носить все военнообязанные с 18 мая и обновить данные в течение 60 дней.

Поэтому вскоре появится электронный документ в "Резерв +", который можно будет показать представителям полиции, ТЦК и СП, пограничникам.

"Резерв+": актуально о приложении