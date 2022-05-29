Не работал на защиту города, – Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Во время визита в Харьков Президент Украины Владимир Зеленский уволил областного главу СБУ. Он не защищал Украину в первые дни войны.

Об этом рассказал президент во время вечернего обращения к украинцам, передает 24 канал. Он отметил, что провел совещание с руководством Харьковской области и города, поблагодарил их за то, что они остаются вместе с харьковчанами и Украиной.

И что очень важно сейчас – вместе друг с другом. У них сотрудничество на сто процентов – армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация, все действительно работают на Победу и делают это очень эффективно,

– сказал Зеленский.