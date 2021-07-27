Авария произошла вечером возле Университетской улицы. На место сразу прибыла полиция.

К теме Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: рейсовый автобус столкнулся с грузовиком

Почему произошло ДТП

На месте, где произошло ДТП, не работал светофор. Предварительно известно, что Audi выезжало со второстепенной дороги и не пропустило автомобиль Renault. В сети опубликовали фото, на которых видно поврежденный бампер легковушки и сторону авто "Новой почты".

К счастью, водители не травмировались, поэтому не нуждались в госпитализации.

Посылки не пострадали

В "Новой почте" отметили, что во время аварии ни одна посылка клиентов не пострадала. Также отметили, что ДТП произошло из-за водителя Audi, который свои действия инспектору объяснил "невнимательностью".


ДТП в Мариуполе/ Фото 0629.com.ua


ДТП с авто "Новой почты" / Фото 0629.com.ua

Последние громкие ДТП


Поврежденные машины / Фото 0629.com.ua


Разбитый бампер легковушки/ Фото 0629.com.ua