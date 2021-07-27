Аварія виникла ввечері біля Університетської вулиці. На місце одразу прибула поліція.

До теми Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: рейсовий автобус зіштовхнувся з вантажівкою

Чому сталась ДТП

На місці, де сталась ДТП, не працював світлофор. Попередньо відомо, що Audi виїжджало з другорядної дороги і не пропустило автомобіль Renault. У мережі опублікували фото, на яких видно пошкоджений "бампер" легковика та бік авто "Нової пошти".

На щастя, водії не травмувались, тож не потребували госпіталізації.

Посилки не постраждали

У "Новій пошті" наголосили, що під час аварії жодна посилка клієнтів не постраждала. Також зазначили, що ДТП виникло через водія Audi, який свої дії інспектору пояснив "неуважністю".



ДТП в Маріуполі / Фото 0629.com.ua



ДТП з авто "Нової пошти" / Фото 0629.com.ua

Останні гучні ДТП

У місті Балта Одеської області 25 липня мотоцикл з 14-річним підлітком за кермом зіштовхнувся з автомобілем "ВАЗ".

На Вінниччині 25 липня зіткнулися автомобілі Mercedes та "САЗ 3517". Внаслідок трагедії постраждали неповнолітні та загинули батько з сином.

У Києві вночі 26 липня на Столичному шосе загинула людина: чоловік перебігав дорогу у недозволеному місці й потрапив під колеса Fiat Doblo. Він помер на місці.

У Польщі 24 липня сталася масштабна ДТП за участі пасажирського автобуса та легкового автомобіля. Унаслідок зіткнення травмувались 10 людей, серед яких 7 українців.



Пошкоджені автівки / Фото 0629.com.ua



Розбитий "бампер" легковика / Фото 0629.com.ua