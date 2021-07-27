Аварія виникла ввечері біля Університетської вулиці. На місце одразу прибула поліція.

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Чому сталась ДТП

На місці, де сталась ДТП, не працював світлофор. Попередньо відомо, що Audi виїжджало з другорядної дороги і не пропустило автомобіль Renault. У мережі опублікували фото, на яких видно пошкоджений "бампер" легковика та бік авто "Нової пошти".

На щастя, водії не травмувались, тож не потребували госпіталізації.

Посилки не постраждали

У "Новій пошті" наголосили, що під час аварії жодна посилка клієнтів не постраждала. Також зазначили, що ДТП виникло через водія Audi, який свої дії інспектору пояснив "неуважністю".


ДТП в Маріуполі / Фото 0629.com.ua


ДТП з авто "Нової пошти" / Фото 0629.com.ua

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Пошкоджені автівки / Фото 0629.com.ua


Розбитий "бампер" легковика / Фото 0629.com.ua