Деталі ДТП

Трагедія трапилася близько 17:00 на дорозі неподалік села Зятківці Гайсинського району. Зіткнулися автомобілі Mercedes та "САЗ 3517".

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За попередніми даними, 45-річний водій Mercedes намагався обігнати вантажівку. Однак киянин не обрав безпечну дистанцію та зіткнувся з автомобілем.

У салоні Mercedes перебували також 15-річний син водія та ще один 17-річний підліток. Внаслідок аварії керманич та його син загинули. Постраждалого юнака з переломом гомілки відвезли у травматологічне відділення районної лікарні.



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Обидва автомобілі відправили на арештмайданчик.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху водіями, що спричинило загибель кількох людей. Слідчі призначили кілька експертиз, за висновками яких і встановлять причини аварії.