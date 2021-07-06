Перейти на страницы сайтов ведомств нельзя было из-за аварийного технического сбоя. Такую информацию 24 каналу сообщили источники в Офисе Президента.

Как это было Сайт Офиса Президента перестал работать: с чем это связано

Причина "падения" сайтов госструктур

В соцсетях предполагали, что причиной неполадок была хакерская атака. Впрочем, в Офисе Президента это не подтверждают.

Во второй половине дня, произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов нескольких органов государственной власти Украины,

– рассказали в ОП 24 каналу.

Работу информационных ресурсов быстро возобновили – специалисты Госспецсвязи и сервис-провайдеров оперативно решили проблему.

Какие сайты не работали

Отметим, что "упала" только часть сайтов официальных ведомств. Более часа перейти на 6 сайтов было невозможно, они не загружались:

Офиса Президента;

Службы безопасности Украины;

Национального антикоррупционного бюро,

Государственной службы специальной связи и защиты,

Государственного бюро расследований,

Службы внешней разведки.

В то же время сайты Министерства обороны, Кабинета Министров, Верховной Рады, Офиса генпрокурора и Нацполиции исправно работали.

В конце концов, после часового перерыва, все сайты заработали.

"Падение" сайтов государственных ведомств: предыдущие случаи