Перейти на сторінки сайтів відомств не можна було через аварійній технічний збій. Таку інформацію 24 каналу повідомили джерела в Офісі Президента.

Як це було Сайт Офісу Президента тимчасово не працював: з чим це пов'язано

Причина "падіння" сайтів держструктур

У соцмережах припускали, що причиною неполадок була гакерська атака. Втім, в Офісі Президента цього не підтверджують.

У другій половині дня, відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів декількох органів державної влади України,

– розповіли в ОП 24 каналу.

Роботу інформаційних ресурсів швидко відновили – фахівці Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему.

Які сайти не працювали

Зазначимо, що "впала" лише частина сайтів офіційних відомств. Понад годину перейти на 6 сайтів було неможливо: вони не завантажувалися.

Офісу Президента;

Служби безпеки України;

Національного антикорупційного бюро,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту,

Державного бюро розслідувань,

Служби зовнішньої розвідки.

У той же час сайти Міністерства оборони, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Офісу генпрокурора та Нацполіції справно працювали.

Зрештою, після годинної перерви, усі сайти запрацювали.

"Падіння" сайтів державних відомств: попередні випадки