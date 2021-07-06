Перейти на сторінки сайтів відомств не можна було через аварійній технічний збій. Таку інформацію 24 каналу повідомили джерела в Офісі Президента.
Як це було Сайт Офісу Президента тимчасово не працював: з чим це пов'язано
Причина "падіння" сайтів держструктур
У соцмережах припускали, що причиною неполадок була гакерська атака. Втім, в Офісі Президента цього не підтверджують.
У другій половині дня, відбувся аварійний технічний збій в роботі інтернет-провайдерів, що забезпечують підтримку інтернет-представництв і сайтів декількох органів державної влади України,
– розповіли в ОП 24 каналу.
Роботу інформаційних ресурсів швидко відновили – фахівці Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів оперативно вирішили проблему.
Які сайти не працювали
Зазначимо, що "впала" лише частина сайтів офіційних відомств. Понад годину перейти на 6 сайтів було неможливо: вони не завантажувалися.
- Офісу Президента;
- Служби безпеки України;
- Національного антикорупційного бюро,
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту,
- Державного бюро розслідувань,
- Служби зовнішньої розвідки.
У той же час сайти Міністерства оборони, Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Офісу генпрокурора та Нацполіції справно працювали.
Зрештою, після годинної перерви, усі сайти запрацювали.
"Падіння" сайтів державних відомств: попередні випадки
- Сайт Служби безпеки України тимчасово не працював 18 лютого 2021 року.
- Втім, тоді неполадки полягали у потужній DDOS-атаці на тлі резонансних рішень. Саме тоді про підозру оголосили пропагандисту Анатолію Шарію.
- Наприкінці березня протягом кількох діб були збої у роботі сайту Конституційного Суду.
- Тоді також було резонансне підґрунтя: це трапилося після указів Зеленського щодо відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького та судді Олександра Касмініна.