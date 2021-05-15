Геннадий Зубко ответил на заявление Владимира Зеленского относительно льготного проживания "непонятных людей" в Конча-Заспе. Бывший вице-премьер заявил, что официально арендует дом не за "символическую плату".

Зубко, отвечая на заявление президента о проживании в Конча-Заспе "за очень символическую плату ряда непонятных людей", рассказал о суммах, которые он платит за проживание там.

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Зубко рассказал, сколько платит за проживание в Конча-Заспе

Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 квадратных метров в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа,

– отметил Зубко.

Он добавил, что, возможно, для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, однако не для него. "Ни 58 тысяч гривен в 2017 году, ни 69 тысяч гривен в 2020 году, ни 104 тысячи гривен в 2021 году за месяц", – уточнил экс-вице-премьер.



Зубко заявил, что арендует дом в Конча-Заспе не за "символическую плату" / Фото Геннадия Зубко

Кроме того, Зубко опубликовал фото дома и платежных поручений за жилье за июль 2017 года, сентябрь 2020 года и март 2021 года.

Он подчеркнул, что никогда не пользовался льготами и бесплатным служебным жильем ни во время своей работы народным депутатом и первым заместителем Администрации Президента, ни в 2 правительствах.



Зубко обнародовал платежные поручения за жилье / Фото Геннадия Зубко

Справка. Геннадий Зубко с декабря 2014 года был вице-премьером – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в правительстве Арсения Яценюка, а впоследствии в Кабмине Владимира Гройсмана.

Заявление Зеленского о Конча-Заспе