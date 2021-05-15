Не символическая плата, – Зубко ответил на упрек Зеленского о Конча-Заспе
Геннадий Зубко ответил на заявление Владимира Зеленского относительно льготного проживания "непонятных людей" в Конча-Заспе. Бывший вице-премьер заявил, что официально арендует дом не за "символическую плату".
Источник:фейсбук Геннадия Зубко
Зубко, отвечая на заявление президента о проживании в Конча-Заспе "за очень символическую плату ряда непонятных людей", рассказал о суммах, которые он платит за проживание там.
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Зубко рассказал, сколько платит за проживание в Конча-Заспе
Жилье всегда арендовал, а с 2016 года официально арендую, проживаю, декларирую и оплачиваю дом в 265 квадратных метров в базе (или зоне) отдыха Конча-Заспа,
– отметил Зубко.
Он добавил, что, возможно, для кого-то это "символические суммы" за оплату жилья, однако не для него. "Ни 58 тысяч гривен в 2017 году, ни 69 тысяч гривен в 2020 году, ни 104 тысячи гривен в 2021 году за месяц", – уточнил экс-вице-премьер.
Зубко заявил, что арендует дом в Конча-Заспе не за "символическую плату" / Фото Геннадия Зубко
Кроме того, Зубко опубликовал фото дома и платежных поручений за жилье за июль 2017 года, сентябрь 2020 года и март 2021 года.
Он подчеркнул, что никогда не пользовался льготами и бесплатным служебным жильем ни во время своей работы народным депутатом и первым заместителем Администрации Президента, ни в 2 правительствах.
Зубко обнародовал платежные поручения за жилье / Фото Геннадия Зубко
Заявление Зеленского о Конча-Заспе
- Владимир Зеленский 14 мая поручил провести полный аудит земель и государственных резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также сформировать полный список людей, которые там проживают.
- Президент отметил, что во времена Петра Порошенко отменили список категорий людей, которые имеют право на льготное проживание. А это легализовало пребывание на этих землях и резиденциях "за очень символическую плату ряда непонятных лиц".
- В пример Зеленский назвал бывшего генпрокурора Святослава Пискуна, министров времен Януковича – Дмитрия Табачника и Раису Богатыреву, а также вице-премьера времен Порошенко Геннадия Зубко.
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