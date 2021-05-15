Геннадій Зубко відповів на заяву Володимира Зеленського щодо пільгового проживання "незрозумілих людей" в Конча-Заспі. Колишній віцепрем'єр заявив, що офіційно орендує будинок не за "символічну плату".

Зубко, відповідаючи на заяву президента про проживання у Конча-Заспі "за дуже символічну плату низки незрозумілих людей", розповів про суми, які він платить за проживання там.

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Зубко розповів, скільки платить за проживання в Конча-Заспі

Житло завжди орендував, а з 2016 року офіційно орендую, проживаю, декларую й оплачую будинок у 265 квадратних метрів у базі (або зоні) відпочинку Конча-Заспа,

– зазначив Зубко.

Він додав, що, можливо, для когось це "символічні суми" за оплату житла, однак не для нього. "Ні 58 тисяч гривень у 2017 році, ні 69 тисяч гривень у 2020 році, ні 104 тисячі гривень у 2021 році за місяць", – уточнив ексвіцепрем'єр.



Зубко заявив, що орендує будинок в Конча-Заспі не за "символічну плату" / Фото Геннадія Зубка

Крім того, Зубко опублікував фото будинку і платіжних доручень за житло за липень 2017 року, вересень 2020 року та березень 2021 року.

Він наголосив, що ніколи не користувався пільгами та безплатним службовим житлом ні під час своєї роботи народним депутатом і першим заступником Адміністрації Президента, ні у 2 урядах.



Зубко оприлюднив платіжні доручення за житло / Фото Геннадія Зубка

Довідка. Геннадій Зубко з грудня 2014 року був віцепрем'єром – міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства в уряді Арсенія Яценюка, а згодом в Кабміні Володимира Гройсмана.

Заява Зеленського щодо Конча-Заспи