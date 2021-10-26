Не сказал бы, что прямое кумовство, – Корниенко о назначении в помощники депутату родственников
Источник:"Новое время"
Александр Корниенко отреагировал на то, что помощниками народных депутатов трудятся 12 родственников других нардепов. Он не считает это "прямым кумовством", но говорит, что следует сделать определенные выводы.
Первый вице-спикер Рады заявил, что часть депутатов убеждает, что такие назначения обусловлены с профессиональной точки зрения. Корниенко думает, что все-таки на это нужно реагировать.
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Корниенко не считает это кумовством
Политик отметил, что некоторым коллегам нужно сделать кадровые выводы, а некоторым – "не вмешиваться".
Нужно ли какое-нибудь другое наказание, возмещать деньги и т.п.? Мне кажется, это процедурно труднее будет сделать. Я бы не сказал, что это прямое кумовство, потому что вряд ли они даже знакомы между собой,
– утверждает чиновник.
Нельзя отвергать нравственность
Вице-спикер добавил, что моральную сторону дела нельзя отвергать. Он уверен, что будут действия со стороны депутатов.
По словам Корниенко, во время предварительного расследования о прямых родственниках все депутаты поувольняли их.
Сколько родственников депутатов работают в Раде
Журналисты выяснили, что помощниками народных депутатов трудятся 12 родственников других парламентариев. За 2 года работы Рады им выплатили из бюджета около 4,5 миллиона гривен.
Более 754 тысяч гривен получила Виктория Улиганец – жена "слуги" Александра Мережко. С января 2020 года женщина работает помощницей у другого нардепа Игоря Марчука.
Обратите внимание! По законодательству, каждый парламентарий может иметь до 31 помощника-консультанта. "Платить" он может максимум 10 ассистентам.
В сентябре 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о запрете депутатам брать на работу родственников. Однако из-за несогласованности он еще в силу не вступил.