Перший віцеспікер Ради заявив, що частина депутатів переконує, нібито такі призначення зумовлені з професійного погляду. Корнієнко ж думає, що все-таки на це треба реагувати.
Читайте також У нардепів нарахували понад 4 тисячі помічників: у кого їх найбільше
Корнієнко не вважає це кумівством
Політик зазначив, що деяким колегам треба зробити кадрові висновки, а деяким – "не встрягати".
Чи потрібне якесь інше покарання, відшкодовувати гроші тощо? Мені здається, це процедурно важче буде зробити. Я б не сказав, що це пряме кумівство, тому що навряд чи вони навіть знайомі між собою,
– стверджує чиновник.
Не можна відкидати моральність
Віцеспікер додав, що моральний бік справи не можна відкидати. Він переконаний, що будуть дії з боку депутатів.
За словами Корнієнка, під час попереднього розслідування про прямих родичів, всі депутати позвільняли їх.
Скільки родичів депутатів працюють у Раді
Журналісти з'ясували, що помічниками народних депутатів працюють 12 родичів інших парламентарів. За 2 роки роботи Ради їм виплатили з бюджету майже 4,5 мільйона гривень.
Понад 754 тисячі гривень отримала Вікторія Уліганець – дружина "слуги" Олександра Мережка. З січня 2020 року жінка працює помічницею в іншого нардепів Ігоря Марчука.