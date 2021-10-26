Перший віцеспікер Ради заявив, що частина депутатів переконує, нібито такі призначення зумовлені з професійного погляду. Корнієнко ж думає, що все-таки на це треба реагувати.

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Корнієнко не вважає це кумівством

Політик зазначив, що деяким колегам треба зробити кадрові висновки, а деяким – "не встрягати".

Чи потрібне якесь інше покарання, відшкодовувати гроші тощо? Мені здається, це процедурно важче буде зробити. Я б не сказав, що це пряме кумівство, тому що навряд чи вони навіть знайомі між собою,

– стверджує чиновник.

Не можна відкидати моральність

Віцеспікер додав, що моральний бік справи не можна відкидати. Він переконаний, що будуть дії з боку депутатів.

За словами Корнієнка, під час попереднього розслідування про прямих родичів, всі депутати позвільняли їх.

Скільки родичів депутатів працюють у Раді

Журналісти з'ясували, що помічниками народних депутатів працюють 12 родичів інших парламентарів. За 2 роки роботи Ради їм виплатили з бюджету майже 4,5 мільйона гривень.

Понад 754 тисячі гривень отримала Вікторія Уліганець – дружина "слуги" Олександра Мережка. З січня 2020 року жінка працює помічницею в іншого нардепів Ігоря Марчука.