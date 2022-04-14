Не смог произнести "паляниця": в Ровно полиция задержала россиянина
Источник:Патрульная полиция Ровненщины
Полицейские в Ровно обнаружили российского диверсанта. Они провели безошибочный тест – попросили произнести произнести слово "паляниця", однако тот не смог.
"Спалился" на слове "паляниця"
Мужчина считал, что слово "паляниця" означает сооружение из балок. А уже позже у него нашли российские документы и даже оказалось, что у него есть недвижимость во временно оккупированном Крыму.
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В полицию неравнодушный житель с сообщением о подозрительном автомобиле мужчины обратился еще 22 марта. А уже 12 апреля работники Службы безопасности Украины объявили ему подозрение в незаконном обращении со взрывчаткой.
Что известно о задержанном диверсанте
Сначала житель заметил автомобиль сомнительного мужчины. Хотя номера машины были местными, транспорт был заметно перегружен. Уже позже патрульные разыскали водителя.
- Сообщается, что им оказался 42-летний уроженец города Гомель.
- Сначала тот вообще не мог объяснить, что делает в городе.
- Затем полицейские провели поверхностную проверку и нашли у мужчины блокнот с подозрительными записями и обмотанный скотчем пакет, в котором и заподозрили взрывчатку.
Потом и попросили произнести беспроигрышное слово-проверку. Мужчина не смог – не знал, что вообще означает "паляниця".
Российские документы и недвижимость в Крыму
Уже работники СБУ обнаружили у россиянина:
- паспорт гражданина России для выезда за границу;
- внутренний паспорт России;
- российский военный билет;
- документы, подтверждающие наличие недвижимости в России и Крыму;
- а также административный протокол, составленный на него ФСБ России.
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