Не смог произнести "паляниця": в Ровно полиция задержала россиянина

Полицейские в Ровно обнаружили российского диверсанта. Они провели безошибочный тест – попросили произнести произнести слово "паляниця", однако тот не смог.

"Спалился" на слове "паляниця"

Мужчина считал, что слово "паляниця" означает сооружение из балок. А уже позже у него нашли российские документы и даже оказалось, что у него есть недвижимость во временно оккупированном Крыму.

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В полицию неравнодушный житель с сообщением о подозрительном автомобиле мужчины обратился еще 22 марта. А уже 12 апреля работники Службы безопасности Украины объявили ему подозрение в незаконном обращении со взрывчаткой.

Что известно о задержанном диверсанте

Сначала житель заметил автомобиль сомнительного мужчины. Хотя номера машины были местными, транспорт был заметно перегружен. Уже позже патрульные разыскали водителя.

Сообщается, что им оказался 42-летний уроженец города Гомель.

Сначала тот вообще не мог объяснить, что делает в городе.

Затем полицейские провели поверхностную проверку и нашли у мужчины блокнот с подозрительными записями и обмотанный скотчем пакет, в котором и заподозрили взрывчатку.

Потом и попросили произнести беспроигрышное слово-проверку. Мужчина не смог – не знал, что вообще означает "паляниця".

Российские документы и недвижимость в Крыму

Уже работники СБУ обнаружили у россиянина:

паспорт гражданина России для выезда за границу;

внутренний паспорт России;

российский военный билет;

документы, подтверждающие наличие недвижимости в России и Крыму;

а также административный протокол, составленный на него ФСБ России.

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