Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение главы Кремля Владимира Путина провести переговоры с участием главарей "ЛНР" и "ДНР". Украинский лидер подчеркнул, что не будет общаться с террористами.

Однако Зеленский заявил, что хочет провести двустороннюю встречу с Владимиром Путиным.

Важно К нормандскому формату должны присоединиться США, Британия и Канада, – Зеленский

По словам украинского лидера, его "волнует не место проведения, а содержание переговоров".

Я не собираюсь разговаривать с террористами, в моем положении это просто невозможно,

– сказал Зеленский.

Что этому предшествовало

На фоне эскалации на востоке Украины и наращивания российских войск у украинских границ Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе.

Реагируя на приглашения, Путин заявил, что руководство Украины перед "обсуждением проблем Донбасса" должно провести переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

После этого заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва предложила Германии и Франции провести встречу на Донбассе с участием Украины и террористических организаций "Л/ДНР".

Отметим, что таким образом Россия цинично пытается снять с себя ответственность за действия на Донбассе. Кремль в очередной раз заявляет, что Россия якобы является не стороной конфликта, а лишь посредником. На самом же деле, именно российские военные воюют против Украины на Донбассе, и именно Кремль усиливает своих террористов оружием.