Не спасся олигарх, не спасутся и изверги из русской глубинки, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на все большее количество информации об изнасиловании, совершаемом российскими захватчиками на оккупированной территории. Он пообещал, что каждый из них будет наказан.
После освобождения украинских городов и сел от российской оккупации появляются все новые подробности о совершенных преступлениях российскими захватчиками. В Украине зафиксировали уже сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек и даже младенцев.
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"Появляется все больше свидетельств и других официальных данных следствия об ужасных преступлениях оккупантов в тех районах, куда они смогли, к сожалению, зайти. О бесчеловечной жестокости российских военных в отношении женщин, детей. О многочисленных изнасилованиях. Не все серийные насильники доходили до такой степени жестокости, до которой дошли российские солдаты", – заявил Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении.
Президент Украины пообещал, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут установлены и наказаны.
Безусловно, мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько времени и усилий для этого не понадобилось, мы всех найдем. И пусть Медведчук вам будет как показательный пример. Даже бывший олигарх не спасся. Что уж говорить о гораздо более простых преступниках из русской глубинки. Достанем каждого,
– пообещал Владимир Зеленский.
Напомним, 12 апреля был задержан Виктор Медведчук – кум российского диктатора Владимира Путина и лидер партии ОПЗЖ. Еще в первый день войны он сбежал из-под домашнего ареста, и с тех пор скрывался. Где его задержали – пока неизвестно. Он находился в украинской военной форме (даже с флагом на рукаве). По всей вероятности, Медведчук пытался незаконно пересечь украинскую границу.