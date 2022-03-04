Не становитесь российскими наемниками, – мэр Луцка обратился к белорусам

Россия цинично напала на Украину рано утром 24 февраля. Вторжению всячески содействовал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Теперь он собрал перед границей свои войска.

Городской голова Луцка Игорь Полищук записал обращение к белорусам. Он призвал их не выполнять преступных приказов.

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Мэр Луцка обратился к белорусам

Полищук обратился к белорусам от имени всех депутатов Луцкого горсовета. Он отметил, что Киев и Брест имеют почти 20-летнюю историю дружбы, тесных взаимоотношений, обмена опытом и реализации совместных проектов.

"Мы помним, как тепло и приветливо Брест встречал делегацию от нашего города на празднование 999-летия и 1000-летия Бреста. Также всегда с особой радостью мы принимали в Луцке официальные делегации, группы школьников, спортсменов из Бреста", – отметил городской голова.

Он добавил, что в Украине сейчас идет война. Российские оккупанты обстреливают города и села, уничтожают инфраструктуру и промышленность. В результате вражеских бомбардировок гибнут тысячи невинных мирных жителей, среди которых пожилые люди, женщины и дети.

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, 38 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Республики Беларусь с местом дислокации в городе Брест получила приказ о вторжении на территорию Украины. После вторжения бригада получит боевой приказ,

– добавил Полищук.

Поэтому он призвал солдат и офицерский состав белорусской 38 отдельной десантно-штурмовой бригады не выполнять преступных приказов, ведь ни одной причины для их вторжения в Украину нет.

"Призываем вас подумать о своем будущем, будущем своих детей, жен, родственников. Подумайте о своих близких. Обращаемся к вам не выполнять роль российских наемников", – заметил мэр.

Также городской голова обратился к мирным жителям Беларуси. Полищук отметил, что украинцы знают, что они сейчас роют противотанковые рвы, разбирают железнодорожные пути и делают многое другое против вторжения. Поэтому мэр попросил их продолжать делать все возможное, чтобы не допустить кровопролития и человеческих жертв.

Смотрите обращение Игоря Полищука:

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