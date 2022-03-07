Не стоит помогать врагу: украинцев призывают воздержаться от распространения информации в сети
7 марта 2022 , 23:15Читати новину українською
В Управлении государственной охраны Украины призвали украинцев воздержаться от распространения в мессенджерах и социальных сетях информации ночью после взрывов о том, где, когда и что вы слышали или слышите.
В ведомстве подчеркнули, что это важно для безопасности людей.
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Украинцев призывают воздержаться от распространения данных в сети
В Управлении государственной охраны Украины добавили, что так украинцы могут помогать врагу, информируя его о позициях защитников Украины и размещении систем ПВО.
Стоит заметить, что пока слышно, как работают ПВО, дороги, дома и мосты останутся целыми.
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