У відомстві наголосили, що це має важливе значення для безпеки людей.

Зверніть увагу З'явилося відео, як горить збитий під Києвом літак

Українців закликають утриматися від поширення даних у мережі

В Управлінні державної охорони України додали, що так українці можуть допомагати ворогу, інформуючи його про позиції захисників України та розміщення систем ППО.

Варто зауважити, що поки чути як працюють ППО, дороги, будинки та мости залишаться цілими.

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