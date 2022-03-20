Не стоит "загонять Россию в угол", – в Китае возмущенно предостерегли НАТО

В Китае назвали санкции против России "возмутительными". Заместитель министра иностранных дел Ли Юйчень призвал НАТО "не загонять Москву в угол".

Политик поддержал версию событий, на которой настаивает Россия. Мол, НАТО проводило агрессивную политику расширения на восток.

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Это якобы начало непосредственно угрожать безопасности России.

Эти попытки достичь абсолютной безопасности со стороны НАТО привели к полному отсутствию безопасности. Еще более трудно представить последствия того, что большое государство, особенно с ядерным оружием, будут загонять в угол,

– сказал Юйчень.

Заметим, США обеспокоены, что Китай может оказать определенную поддержку России. Поэтому Вашингтон будет внимательно наблюдать за действиями Пекина.

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