Не свидетельствует о радикальном изменении ситуации, – Кулеба о призыве США покинуть Украину

Дмитрий Кулеба заявил, что призыв Джо Байдена к американцам немедленно покинуть Украину "не свидетельствует о радикальном изменении ситуации".

Ничего нового в заявлении нет. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге, сообщает 24 канал.

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По словам Кулебы, Украина знает позицию США. Вашингтон начал с эвакуации членов семей сотрудников посольства.

Это заявление не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации,

– подчеркнул министр.

Что говорил Байден

Президент США 11 февраля обратился к американцам, которые находятся в Украине. Байден призвал своих сограждан уехать немедленно.

Глава Белого дома сказал, что имеют дело с одной из крупнейших армий мира. Он имел в виду, российскую. По словам Байдена, "все может быстро выйти за рамки здравого смысла."

Что этому предшествовало

23 января 2022 года Госдеп санкционировал добровольный выезд сотрудников США. Членам семей дипломатов приказали выехать из посольства в Киеве.

Вашингтон призвал всех американцев уезжать из Украины из-за вероятного нападения России.

СМИ писали, что в Пентагоне якобы подготовили план по размещению американских войск в Польше. Это нужно, если американцам в Украине понадобится эвакуация.

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